Более 420 культурных мероприятий пройдут в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".
"Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили. Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице", – сообщила Сергунина.
В библиотеке № 98 9 сентября состоятся выставки книг, детских рисунков и картин художников. В библиотеке-читальне имени Александра Пушкина 10 сентября проведут экскурсию по местам, связанным с историей Немецкой слободы и времен юности Петра I.
Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова организует для гостей экскурсию по следам героев романа "Мастер и Маргарита" и прогулку по Патриаршим прудам, посвященную известным зданиям архитектора Федора Шехтеля.
Творческий мастер-класс по изготовлению сувениров ко Дню города можно будет посетить 10 сентября в центральной детской библиотеке № 104.
В Музее Москвы 10 сентября состоится "Краеведческий марафон".
Для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с подробным списком мероприятий можно на портале "Мосразвития".
Ранее сообщалось, что в честь Дня города на Москве-реке состоится парад судов. Мероприятие начнется в 10:00 от Новоспасского моста 10 сентября. Гости парада смогут увидеть 40 речных теплоходов разных моделей.
Москвичам рассказали, куда можно сходить в День города
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