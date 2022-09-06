Ряд улиц центра Москвы перекроют с 5 по 12 сентября в связи с мероприятиями ко Дню города

17:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ряд улиц в центре Москвы, в том числе участки Тверской и несколько прилегающих переулков, будут перекрыты с 5 по 12 сентября из-за мероприятий по случаю Дня города. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, с 5 по 8 сентября в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках будет перекрыта одна полоса движения, а с ночи 8 сентября до 08:00 12 сентября указанные улицы будут полностью закрыты для транспорта. Кроме того, одна полоса в сторону области будет закрыта на участке от дома 1 на улице Охотный Ряд до дома 16 на Тверской, а также участок улицы Моховой от дома 15, строения 1, до улицы Тверской.
С 8 сентября до утренних часов 12 сентября для проезда будут недоступны Тверская улица от Пушкинской площади до Охотного Ряда, некоторые прилегающие переулки, а также Театральный проезд и Моховая улица от Воздвиженки до Тверской. С 10 по 11 сентября включительно для транспорта закроют улицу Петровку, Рахмановский и Крапивенский переулки, а также Неглинную улицу. Вечером 10 сентября будут ненадолго перекрыты Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, Старая площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к ним набережных.
Ограничения движения затронут не только центральные районы города. Например, в субботу вечером в Зеленограде будет перекрыта Озерная аллея, а в Троицке – Центральная и Физическая улицы, улица Кадырова – в Южном Бутове. В этот же день с полудня проехать не получится вдоль ТЦ "Авиапарк". Ограничения связаны с запуском фейерверков.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.
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