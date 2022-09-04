Экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Москвы 5–11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концерты, экскурсии и мастер-классы пройдут в столичных парках 5–11 сентября. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"Парки Москвы, подведомственные департаменту культуры, приготовили увлекательные мероприятия для встречи осени. Присоединиться к ним приглашают с 5 по 11 сентября", – отмечается в сообщении.

В понедельник, 5 сентября, на центральной аллее парка "Северное Тушино" в 15:00 состоится экоэкскурсия. 10 сентября в этом парке в 11:00 у ротонды на Пушкинской аллее организуют сеанс одновременной игры с кандидатом в мастера спорта на свежем воздухе, а в 12:00 – выступление воспитанников детской музыкальной школы имени Андреева.

Подготовил программу мероприятий также и парк "Дубки". Так, 7 сентября в 12:00 там состоятся занятия по фитнесу для беременных. Участницам расскажут, как убрать боли в спине и пояснице, держать осанку, а также сохранять уверенность в себе.

8 сентября в этом парке в 16:00 будет организован мастер-класс по изучению английского для гостей любого возраста, где они научатся использовать современный набор лексики и смогут придумать рассказ с ее использованием. Кроме того, 9 сентября в "Дубках" состоится мастер-класс "Московский сувенир своими руками".

Парк "Кузьминки" с 9 по 11 сентября приглашает на четвертьфинал первенства столицы по классическим шахматам среди мальчиков. А 10 сентября фестиваль по бегу проведет зона отдыха "Терлецкая дубрава".

В летнем павильоне парка "Красная Пресня" с 9 по 11 сентября в 12:00 будет организована социальная акция "Помоги первым!". В рамках события пройдут выступления специалистов в области оказания первой помощи, которые расскажут о своей деятельности.

Ранее сообщалось, что благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в праздничные выходные, 10 и 11 сентября, в Парке Горького. По словам Сергея Собянина событие объединит тех, кто участвует в волонтерских и благотворительных проектах или хочет к ним присоединиться.

По случаю Дня города мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий.

