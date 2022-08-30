Собянин: празднование 875-летия Москвы состоится 10 и 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин утвердил перечень мероприятий, посвященных празднованию 875-го дня рождения Москвы. Все события пройдут 10 и 11 сентября.

Мероприятия организуют во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. В общей сложности в столице пройдет около 200 крупных праздничных мероприятий. Центральными темами празднования на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс".

Грандиозный фестиваль с участием популярных артистов состоится в парке "Музеон" 10–11 сентября, а на сцене нового ландшафтного парка на Павелецкой площади пройдет концерт классической музыки. 30 благотворительных фондов и общественных организаций примут участие в фестивале "Добрая Москва" на Цветном бульваре, в рамках которого пройдут мастер-классы, ярмарка товаров и выступления артистов.

Популярные исполнители выступят и на площадке Поклонной горы, а на ВДНХ можно будет посетить фестиваль уличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и светотехническое представление.

Выступления известных артистов и коллективов учреждений столичного департамента культуры пройдут и на окружных площадках. Фестиваль "Город неравнодушных" состоится в Парке Горького, IX ежегодный фестиваль театров под открытым небом "Театральный марш – 2022" – в саду "Эрмитаж", выступления духового оркестра, кавер-групп и танцевальное шоу – в парке "Сокольники". Кроме того, в Гончаровском парке пройдет шоу барабанщиков, выступления музыкальных коллективов, а в Перовском парке – концерт симфонического оркестра и специальная постановка в честь праздника.

В День города состоятся и спортивные соревнования, в числе которых международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли", фестиваль технических видов спорта.

Праздничный салют запустят с 23 площадок в 21:00 10 сентября.

Ранее Собянин рассказал, что благоустройство большинства столичных объектов завершится уже к 10 сентября. При этом, пояснил он, есть часть крупных проектов, которые будут длиться до ноября, потому что за летний сезон их сделать невозможно. Сегодня в столице суммарно реализуется свыше двух тысяч различных проектов, сказал мэр города.

