Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 04:58

Политика

Власти Бали ликвидировали русские и украинские "деревни"

Фото: depositphotos/Sofia_Zhuravets

На Бали ликвидировали русские и украинские "деревни" в связи с нарушениями культурной политики острова. Об этом сообщил губернатор Бали И Ваян Костер.

По его словам, в последние годы на остров стало приезжать все больше людей из России и Украины. При этом некоторые из туристов начали инвестировать и открывать бизнес на Бали.

"С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение "русская деревня". Была и "украинская деревня", – цитирует Костера РИА Новости.

Он отметил, что подобная практика противоречит принципам регулирования и культурной политики Бали, в связи с чем губернатор потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции ликвидировать эти "деревни".

"Если они живут здесь – пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры", – подчеркнул Костер.

Правоохранители провели проверки и приняли необходимые правовые меры.

На острове Бали и прилегающих территориях проживают порядка 35 тысяч россиян. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов отмечал, что генконсульство России в Денпасаре активно помогает соотечественникам в различных проблемных ситуациях в пределах своего консульского округа.

При этом учреждение пока не наделено полномочиями по совершению полноценных консульских действий. Для получения официальных консульских услуг россиянам по-прежнему необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика