Российская сторона не может предать Кубу, это исключено. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Гаване.

"Мы не можем не то, что бы предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем оставить ее", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Он добавил, что РФ не собирается уходить из западного полушария, что бы ни говорили в США. Куба по-прежнему остается одним из приоритетов России.

Рябков назвал прошедшие консультации с кубинской делегацией важными и полезными. В частности, стороны обсудили возобновление прямого авиасообщения и развитие туристических проектов, а также обеспечение энергетической безопасности Кубы.

"Тема обеспечения энергетической безопасности острова – в приоритете. Какие будут дальнейшие шаги, на сегодня говорить преждевременно. Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере "Анатолий Колодкин", – отметил замглавы МИД РФ.

Он также заявил, что противозаконный характер блокады США в отношении Кубы очевиден для очень многих в международном сообществе.

Куба столкнулась с энергокризисом из-за блокады поставок нефти со стороны США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

Блокада привела к сбоям в национальной энергосистеме. При этом Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией.