Польша вновь заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

Польские истребители F-16 были подняты в воздух второй раз за сутки из-за российского самолета Ил-20, летевшего над Балтикой. Об этом сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Истребители ВС Польши якобы вновь осуществили перехват российского самолета в международной воздушной зоне.

Ранее в этот же день польское командование уже сообщало о перехвате российского Ил-20 в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Утверждалось, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, но его перехватили, идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности. При этом польские военные признали, что Ил-20 не нарушал воздушного пространства Польши.