Минтранс РФ найдет решение по полетам турецких перевозчиков после 16 июня

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Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ, что решение по полетам турецких авиакомпаний будет выработано после 16 июня при условии выполнения ими требований транспортной безопасности.

Он подчеркнул, что у ведомства нет задачи не пускать иностранные авиакомпании в РФ. Однако Никитин заявил о важности работы зарубежных перевозчиков с пассажирами из РФ в российской системе координат.

Глава Минтранса РФ также считает, что туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, у которых нет официальных разрешений на полеты.

"Это серьезный вопрос и необходима ответственность за это. Для нас важно, чтобы все наши требования соблюдались", – сообщил он.

Никитин добавил, что вместе с коллегами из Минэкономразвития пытается решить данный вопрос.

Ранее несколько семей из Ростова-на-Дону не смогли вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. При этом изначально обратный перелет планировался авиакомпанией Azur Air.

В Росавиации заявили, что перевозчику Air Anka были выданы временные разрешения на чартерные рейсы до 25 мая включительно. Не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

В связи с этим до 16 июня их полетную программу обеспечат за счет рейсов Turkish Airlines и Corendon. Минтранс РФ также сообщал, что туроператоров обяжут пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и TailWind на рейсы других перевозчиков.

Столкнувшихся с отменой рейсов туристов разместили в отелях. Россиянам предлагают продлить проживание на курортах за счет компании. Тем, кто еще находится в России, предложено перенести даты поездки или оформить возврат.

