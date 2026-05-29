Более 600 застрявших в Турции туристов вернулись в Россию

Фото: legion-media.com/Jochen Tack

Более 600 застрявших из-за проблем с авиакомпанией Air Anka в Турции туристов вернулись в Россию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя туроператора ANEX.

"Из Турции вывезено 655 туристов в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минводы и Екатеринбург", – уточнил источник.

Россиянам удалось вернуться домой на альтернативных перевозчиках. На курорте за 28 мая остались восемь человек, им продлили размещение за счет туроператора. Кроме того, альтернативными перевозчиками прилетели в Турцию еще 472 туриста.

Туроператор находится на связи с партнерами и оказывает клиентам необходимую поддержку. Отдыхающим рекомендуется держать связь с гидом и ожидать информации по вылету.

Ранее стало известно, что несколько семей из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. При этом изначально обратный перелет планировался авиакомпанией Azur Air.

В Росавиации пояснили, что по согласованию с Минтрансом перевозчику Air Anka были выданы временные разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая включительно. Не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

Столкнувшихся с отменой рейсов туристов разместили в отелях. Россиянам предлагают продлить проживание на курортах за счет компании. Тем, кто еще находится в России, предложено перенести даты поездки или оформить возврат.