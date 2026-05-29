Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 14:20

Туризм

Более 600 застрявших в Турции туристов вернулись в Россию

Фото: legion-media.com/Jochen Tack

Более 600 застрявших из-за проблем с авиакомпанией Air Anka в Турции туристов вернулись в Россию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя туроператора ANEX.

"Из Турции вывезено 655 туристов в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минводы и Екатеринбург", – уточнил источник.

Россиянам удалось вернуться домой на альтернативных перевозчиках. На курорте за 28 мая остались восемь человек, им продлили размещение за счет туроператора. Кроме того, альтернативными перевозчиками прилетели в Турцию еще 472 туриста.

Туроператор находится на связи с партнерами и оказывает клиентам необходимую поддержку. Отдыхающим рекомендуется держать связь с гидом и ожидать информации по вылету.

Ранее стало известно, что несколько семей из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. При этом изначально обратный перелет планировался авиакомпанией Azur Air.

В Росавиации пояснили, что по согласованию с Минтрансом перевозчику Air Anka были выданы временные разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая включительно. Не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

Столкнувшихся с отменой рейсов туристов разместили в отелях. Россиянам предлагают продлить проживание на курортах за счет компании. Тем, кто еще находится в России, предложено перенести даты поездки или оформить возврат.

Сотни российских туристов столкнулись с массовой отменой рейсов из Антальи

Читайте также


туризм

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика