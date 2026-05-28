Роспотребнадзор заявил, что за отмененный тур можно вернуть деньги

Россияне могут вернуть денежные средства за путевку и добиться расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте планируемого отдыха появятся угрожающие здоровью, жизни или имуществу человека обстоятельства. Об этом Роспотребнадзор заявил в мессенджере MAX.

По данным ведомства, договор может быть разорван, если условиях путешествия стали хуже. Также поводом для расторжения может быть невозможность поехать на отдых по независящем от туриста обстоятельствам, изменение сроков поездки, неоправданный роста транспортных расходов. Чтобы человек смог вернуть средства, ему нужно обратиться к турагенту или туроператору с претензией.

В случае если продавец путевки отказался возвращать средства, игнорирует требование или удерживает большую сумму, то туристу следует написать жалобу в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или на официальном сайте ведомства.

Для принудительного получения денег от туроператора нужно обратиться в суд. Помимо этого, покупатель может потребовать возместить полную стоимость путевки, штраф за отказ добровольно решить вопрос, компенсацию морального вреда и неустойку.

"Роспотребнадзор напоминает: до 7 июня в рамках всероссийской горячей линии специалисты готовы ответить на вопросы о качестве услуг отдыха и туризма, а также дать рекомендации по безопасному пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий", – сказано в публикации.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что несколько семей из Ростова-на-Дону не могли вернуться домой из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka. В связи с переносом вылета туристов выселили из номеров в отеле. Дату возможного возвращения туроператоры сдвинули на 28 мая. При этом сначала перелет должна была осуществить компания Azur Air. Однако позже перевозчик был изменен.

После произошедшего туроператор ANEX Tour заявил, что для минимизации дискомфорта путешественников были приняты соответствующие меры оперативно. Те, кто находился на курортах, могли продлить проживание за счет туроператора. Также те, кто не вылетел из РФ, могут изменить дату или вернуть деньги.

Позже в Российском союзе туриндустрии сообщили, что столкнувшихся с отменой рейсов в Турции россиян поселили в отелях.

