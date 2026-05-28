28 мая, 12:41

Общество
Диетолог Говорушко: газированные напитки лучше заменить водой с лимоном и мятой

Диетолог раскрыла, как утолить жажду без употребления газированных напитков

Фото: depositphotos/Photoboyko

Для утоления жажды вместо газированных напитков лучше выбрать воду с лимоном и мятой или с огурцом, сообщила в беседе с "Радио 1" специалист по снижению веса Виктория Говорушко.

"Это не компот, но у воды появится вкус, который никак не отразится на фигуре", – отметила она.

Также эксперт дала советы по составлению меню летом, когда хочется ощущать легкость. Она подчеркнула, что в природе нет несочетаемых продуктов – люди сами делают их такими, когда объединяют в блюдах с промышленными консервантами.

По мнению Говорушко, летом отлично работает простое сочетание: шашлык и салат из редиски, огурцов и перца. Также она обратила внимание на рыбу на гриле с овощами. Специалист пояснила, что, несмотря на низкую калорийность овощей, организм тратит немало энергии на переваривание некоторых из них.

Кроме того, эксперт предостерегла от исключения белка из рациона, поскольку это "строительный материал". Если выбор пал на холодный суп, например окрошку или свекольник на воде, в него стоит добавить кусочек мяса, заключила Говорушко.

Ранее диетолог Татьяна Залетова заявила, что чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут оставаться бодрым в жаркую погоду. По ее словам, при такой погоде стоит помнить, что переваривание плотной, жирной и высокобелковой пищи сильно разогревает организм изнутри.

обществоеда

