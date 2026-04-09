В Польше заявили о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой

Польские истребители F-16 перехватили российский самолет Ил-20 в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Уточняется, что российский самолет якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, но его перехватили, идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности. При этом польские военные признали, что Ил-20 не нарушал воздушного пространства Польши.

До этого норвежские истребители F-35A поднялись в небо в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем для якобы сопровождения российских самолетов.

Утверждалось, что F-35A установили визуальный контакт и выявили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и истребители Су-35. Затем норвежские самолеты осуществили контролируемое сопровождение, пока российские самолеты находились за пределами воздушного пространства Норвегии.

