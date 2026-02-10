Британский разведывательный самолет замечен над Черным морем

Фото: depositphotos/KGriff

Британский военный разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Черным морем в понедельник, 9 февраля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, после чего пролетел через Европу до Черного моря. Там он сделал несколько кругов между Крымом и Сочи, а затем полетел обратно.

Ранее американский самолет сбора разведывательной информации был зафиксирован в небе над Балтийским морем. Он проводил мониторинг в районе Калининградской области.

В начале февраля официальных лиц США встревожила якобы посадка российского самолета Ил-76 на военном аэродроме Кубы. По данным СМИ, самолет приземлился в Сан-Антонио-де-лос-Баньос – это около 48 километров от Гаваны.