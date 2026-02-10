Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:56

Политика

Британский разведывательный самолет замечен над Черным морем

Фото: depositphotos/KGriff

Британский военный разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Черным морем в понедельник, 9 февраля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, после чего пролетел через Европу до Черного моря. Там он сделал несколько кругов между Крымом и Сочи, а затем полетел обратно.

Ранее американский самолет сбора разведывательной информации был зафиксирован в небе над Балтийским морем. Он проводил мониторинг в районе Калининградской области.

В начале февраля официальных лиц США встревожила якобы посадка российского самолета Ил-76 на военном аэродроме Кубы. По данным СМИ, самолет приземлился в Сан-Антонио-де-лос-Баньос – это около 48 километров от Гаваны.

Читайте также


политика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика