Самолет разведки США заметили в районе Калининградской области

Фото: ТАСС/Zuma

Американский самолет сбора разведывательной информации был зафиксирован в небе над Балтийским морем. Он проводит мониторинг в районе Калининградской области, указано в сервисе Flightradar.

На ресурсе сообщается, что над Балтийским морем замечен самолет наблюдения и сбора разведывательной информации Saab 340B ISR.

Ранее СМИ заявляли, что США провели военные учения недалеко от Калининградской области. По данным журналистов, американские военные выполнили боевую стрельбу из БМП Bradley на полигоне Бемово-Писке.

В статье говорилось, что Штаты продолжают обновлять парк своей бронетехники и усиливать присутствие вблизи РФ и Белоруссии.

Между тем береговая охрана США обнаружила вблизи американских территориальных вод российское военное судно. Его заметили в 15 морских милях к югу от острова Оаху на Гавайях. В ответ на это береговой патруль отправил самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер. Они провели безопасный и профессиональный облет, приблизившись к судну.

