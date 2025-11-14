Береговая охрана США заявила, что видела российское судно у своих границ

Фото: 123RF.com/kelleherphoto

Береговая охрана США обнаружила вблизи американских территориальных вод российское военное судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силовиков.

Инцидент произошел 26 октября. Вспомогательное разведывательное судно ВМС России "Карелия" заметили в 15 морских милях к югу от острова Оаху на Гавайях.

Отмечается, что в ответ на его действия береговой патруль отправил самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер. Они провели безопасный и профессиональный облет, приблизившись к судну.

При этом силовики уточнили, что, согласно международному праву, иностранным военным судам разрешается проходить и действовать за пределами 12-мильной зоны территориальных вод.

Ранее два военных корабля КНР столкнулись во время погони за филиппинским судном около острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. По данным СМИ, изначально филиппинское судно преследовало катер береговой охраны Китая, используя водометную пушку.

В какой-то момент катер неожиданно столкнулся с более крупным военным кораблем КНР. В результате произошедшего у катера повредилась носовая часть, а в корпусе крупного военного корабля образовалась дыра. В сенате Филиппин призвали береговую охрану Китая прекратить опасные маневры против филиппинских судов.

