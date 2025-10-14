Музей ВМС США поздравил американский флот изображением с российским крейсером

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Национальный музей спецподразделения Военно-морского флота США поздравил американский флот с 250-летием открытками с изображением российского военного крейсера. Об этом сообщил в соцсети X репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Дэвид Браун.

Кроме того, на открытках были замечены военные корабли Дании, Индии и Японии. Поздравительный пост был опубликован на официальной странице Национального музея.

Также на ошибку в публикации обратили внимание действующие военнослужащие и ветераны ВМС. Вскоре после этого пост был удален.

Ранее сообщалось, что военные КНР вытеснили эсминец США USS Higgins из района спорных островов. Американский корабль вторгся в территориальные воды Китая не запросив разрешения у китайских властей. Судно обнаружили у острова Хуанъянь. В НОАК назвали действия американских военных сил ущемлением суверенитета и безопасности КНР.