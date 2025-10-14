14 октября, 03:58Политика
Музей ВМС США поздравил американский флот изображением с российским крейсером
Фото: ТАСС/Алексей Зотов
Национальный музей спецподразделения Военно-морского флота США поздравил американский флот с 250-летием открытками с изображением российского военного крейсера. Об этом сообщил в соцсети X репортер газеты The Wall Street Journal (WSJ) Дэвид Браун.
Кроме того, на открытках были замечены военные корабли Дании, Индии и Японии. Поздравительный пост был опубликован на официальной странице Национального музея.
Также на ошибку в публикации обратили внимание действующие военнослужащие и ветераны ВМС. Вскоре после этого пост был удален.
