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BI: войска США совершили крупнейший в истории удар с авианосца

США совершили крупнейший за всю историю удар с авианосца – СМИ

Фото: 123RF/kanonsky

Американские истребители нанесли 1 февраля 2025 года самый крупный в истории авиаудар с авианосца. Об этом пишет портал Business Insider со ссылкой на исполняющего обязанности главы военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби.

По информации издания, целью ударов стали террористические группировки в Сомали. Всего на их позиции сбросили свыше 56 тысяч килограммов боеприпасов. В операции принимали участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet, которые взлетали с авианосца Harry Truman, расположенного в Красном море.

В начале мая американский президент Дональд Трамп заявлял, что США прекратят наносить ударам по йеменским хуситам после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий.

Глава Соединенных Штатов отмечал, что хуситы также дали понять, что больше не будут подрывать американские корабли. Суть операции США состояла именно в этом, подчеркивал Трамп.

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