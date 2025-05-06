Трамп заявил о прекращении ударов по хуситам

Фото: 123RF/actionsports

США прекратят наносить ударам по йеменским хуситам после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"Минувшей ночью (5 мая 2025 года. – Прим. ред.) пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", – сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов отметил, что хуситы также дали понять, что больше не будут подрывать корабли. Суть операции США состояла именно в этом, подчеркнул американский лидер.

В середине марта Трамп приказал военным страны начать боевые действия против хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников.

Спустя месяц войска США нанесли удары по порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Они совершили не менее 14 налетов, из-за которых в порту возник пожар. В результате погибли 58 человек, еще более 125 получили ранения.

Позже хуситы ударили по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также по сопровождающим их кораблям. Атака была совершена с помощью крылатых ракет и БПЛА.

5 мая СМИ заявили, что американские и израильские военные самолеты атаковали цементный завод "Баджель", расположенный в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Также в результате массированных ударов приостановил работу йеменский торговый порт Ходейда.

Однако саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на Пентагон подчеркнул, что Вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в операции Израиля.