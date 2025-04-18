Более 30 человек погибли в результате авиаударов США по порту в Йемене

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В результате авиаударов армии США по территории Йемена 33 человека погибли, еще 80 получили ранения различной степени тяжести, сообщает подконтрольный хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

Ночью 18 апреля авиаудару подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. ВВС США совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник сильный пожар.

По сообщениям местных СМИ, авиаудары продолжались после того, как на место происшествия прибыли бригады врачей и сотрудники службы гражданской обороны. Согласно данным министерства здравоохранения в сформированном хуситами правительстве, по мере разбора завалов число жертв и пострадавших может расти.

Ранее, 14 апреля, армия США нанесла ракетные удары по военной инфраструктуре хуситов в Йемене. Массированным ударам подверглись командные центры, склады вооружений, ракетные установки и места расположения хуситов в провинциях Мариб, Эль-Джауф и Эль-Ходейда.

В Пентагоне заявили, что США будут усиливать свое военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), в том числе на Ближнем Востоке. Министр обороны Соединенных Штатов распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы укрепить обороноспособность в этом регионе.