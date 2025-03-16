Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

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Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заверили, что авиационные удары США по территории Йемена не останутся без ответа. Об этом сообщает издание Al Masirah со ссылкой на политбюро хуситов.

В движении подчеркнули, что силы йеменских хуситов готовы противостоять "эскалацией на эскалацию".

В начале марта американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией.

Трамп также приказал американским военным начать боевые действия против хуситов, заявив, что их атаки необходимо прекратить. Президент США обратился к Ирану и призвал его немедленно остановить поддержку движения.

Вскоре после приказа президента американские войска нанесли удары по йеменскому городу Саада. Взрывы были слышны в северной части города, под удары попали военные объекты хуситов.