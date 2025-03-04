Хуситы сообщили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Йеменом

Фото: Iranian Defense Ministry via AP

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" уничтожили американский дрон MQ-9 Reaper над йеменской провинцией Ходейда. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

"Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда", – указал он в социальной сети X.

В начале января хуситы заявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Для атаки были использованы две крылатые ракеты и четыре дрона. В группировке уточнили, что в этот момент американцы планировали нанести крупный воздушных удар по Йемену.

Позже США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в подконтрольной повстанцам Сане, столице Йемена. По данным СМИ, обстрелам также подверглись объекты хуситов в провинции Амран на северо-западе страны.

При этом президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. В документе утверждается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и представляют угрозу для безопасности американцев и ближайших партнеров США, стабильности в регионе и всей мировой морской торговли в целом.

