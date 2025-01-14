Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по зданию Минобороны Израиля

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

По его словам, хуситы атаковали здание израильского Минобороны гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2".

"Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить", – отметил Сариа в эфире телеканала.

Ранее СМИ писали, что США и Британия нанесли авиаудары по объектам йеменских хуситов в подконтрольной повстанцам Сане. Журналисты утверждают, что под обстрел также попали объекты мятежников в провинции Амран на северо-западе страны.

До этого шиитское движение "Ансар Алла" сообщило о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Хуситы использовали для атаки две крылатые ракеты и четыре БПЛА.