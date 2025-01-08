Al Mayadeen: США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Сане

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США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в подконтрольной повстанцам Сане, столице Йемена. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, обстрелам также подверглись объекты хуситов в провинции Амран на северо-западе страны.

Ранее шиитское движение "Ансар Алла" сообщило о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Для атаки были использованы две крылатые ракеты и четыре дрона. Как отмечали представители движения, в этот момент американцы планировали нанести крупный воздушных удар по Йемену.

В конце декабря йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" также нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Между тем авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Удары были также по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

До этого США официально подтвердили удар по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Как утверждают американские военные, удар нанесли по ключевому пункту командования и управления МО хуситов.