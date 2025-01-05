05 января, 05:10Политика
Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету
Фото: 123RF/hamara
Военнослужащие Израиля перехватили ракету, которая была выпущена по территории еврейского государства со стороны Йемена. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
В армейской пресс-службе уточнили, что ракета была перехвачена до пересечения израильской границы.
Ранее военные Израиля нанесли удары в районе города Эс-Сафира на востоке сирийской провинции Алеппо. Удары были нанесены по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру.
В конце декабря йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Обстрел велся при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2".
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