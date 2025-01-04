Представитель Палестины расплакался в ООН, рассказывая о гибели доктора в Газе

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Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совбеза всемирной организации по сектору Газа, рассказывая о гибели палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы при израильском ударе.

Врач был убит в результате удара ЦАХАЛ по больнице Эль-Ауда. Мансур рассказал, что Нуджайла несколько месяцев назад написал сообщение на доске, которая используется при планировании операций.

"Я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас", – приводит РИА Новости слова Мансура.

После этого представитель Палестины пустил слезу, однако спустя некоторое время продолжил выступление.

В конце декабря пять журналистов палестинской новостной сети Quds погибли в результате удара армии Израиля близ больницы Аль-Авда в секторе Газа. Журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат около больницы Аль-Авда, когда их рабочий фургон попал под авиаудар израильских ВВС.

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявляло, что Израиль выдвинул новые условия по прекращению огня в секторе Газа. Эти требования связаны с выводом войск, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных людей.