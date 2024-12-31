Турция полностью разорвала отношения с Израилем

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Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, турецкие власти не предпринимали никаких шагов для их улучшения. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Таким образом в ведомстве отреагировали на сообщения о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы связывался с властями Израиля для восстановления отношений между странами.

"Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям", – говорится в заявлении Центра в соцсети X.

Там добавили, что отношения между Тель-Авивом и Анкарой были разорваны в результате "геноцидной политики Израиля в секторе Газа".

"В последующий период не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений. Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения", – заключили в Центре.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены.

По данным СМИ, турецкая сторона готова начать сбивать самолеты Израиля, если те начнут наносить удары в поддержку курдских подразделений в Сирии, которые Анкара считает террористическими.