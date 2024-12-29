Telegraph: ФРГ и Турция поссорились из-за разных стандартов приготовления кебаба

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Между Анкарой и Берлином произошел конфликт из-за споров о правильном способе приготовления "настоящего" донер-кебаба, передает британская газета The Telegraph, которая называет данную ситуацию "войной" между странами.

"Берлин и Анкара поссорились из-за мясной еды, а ЕС должен был принять решение о будущем статусе популярного фастфуда", – говорится в материале.

По данным газеты, в апреле турецкая сторона подала заявку на регистрацию турецкой версии блюда в Евросоюзе. Это будет гарантировать донер-кебабу такой же уровень защиты, как, например, у французского шампанского или неаполитанской пиццы. Однако с этим не согласилась Германия, которая подала жалобу.

Как объяснили журналисты, если Брюссель примет сторону Анкары, то Берлин будет вынужден либо изменить название кебаба, либо готовить его в соответствии с турецкой рецептурой.

В сентябре Еврокомиссия предоставила Турции и Германии шесть месяцев на разрешение спора по поводу рецепта донер-кебаба и вопроса, чье это национальное блюдо.

В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в апреле в ходе своего визита в Турцию привез с собой 60 килограммов мяса для донер-кебаба. Вместе с политиком из ФРГ приехал мастер по приготовлению блюда, он помог президенту угостить гостей в резиденции немецкого консульства в Стамбуле.

В ходе мероприятия Штайнмайер назвал донер национальным немецким блюдом. Он выразил уверенность, что его придумали "турецкие гастарбайтеры в Берлине".