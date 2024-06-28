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28 июня, 08:00

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Исследование: шаурма стала самым популярным стритфудом в Москве

Аналитики назвали самый популярный стритфуд в Москве

Фото: depositphotos/gorkemdemir

Шаурма стала самым популярным стритфудом в столице, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

Всего аналитики опросили более двух тысяч жителей мегаполисов, чтобы узнать, какую уличную еду считают популярной в российских городах. По данным исследования, за шаурму свой голос отдали 45% москвичей. Второе же место в топе – у бургеров, набравших 21% голосов.

Замыкает тройку лидеров столичного стритфуда пицца с 9% голосов.
данные исследования сервиса путешествий "Туту"

"Далее с небольшим разрывом следуют хот-доги – 7% и донер-кебаб – 6%. За блины и сэндвичи голосовало одинаковое количество опрошенных – по 3%", – отметили эксперты.

В свою очередь, круассаны получили 2% голосов.

"Пончики и корн-доги замыкают топ стритфуда в Москве с равным количеством голосов – по 1%", – добавили аналитики.

Ранее россиянам назвали главную опасность шаурмы. По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, блюдо содержит большое количество калорий и имеет зачастую несбалансированный состав.

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