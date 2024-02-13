Диетолог назвала главную опасность шаурмы

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Шаурма содержит большое количество калорий и имеет зачастую несбалансированный состав. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Ежегодно 13 февраля отмечается Международный день шаурмы. Эксперт отметила, что пищевая ценность, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ в этом продукте напрямую зависят от входящих в его состав ингредиентов.

На сегодняшний день вариантов приготовления этого блюда множество. В состав шаурмы часто входит жирное мясо, например, свинина или баранина, но также могут быть использованы филе курицы или индейки. В качестве соуса может быть йогурт с добавлением чеснока и куркумы, перца. Но чаще всего это смесь из майонеза и кетчупа или другой готовый соус с большим содержанием жиров, сахара и соли. В свою очередь, свежие овощи и зелень часто заменяются соленьями или маринадами, например маринованной по-корейски морковью и солеными огурцами.

"Шаурма, приготовленная из жирного мяса, маринованных овощей с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов, содержит много насыщенных жиров и соли, поэтому отнюдь не является полезным для здоровья блюдом", – указала эксперт.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Главная проблема подобной еды – высокая калорийность и несбалансированный состав. Соль, сахар и насыщенные жиры относятся к критически значимым пищевым веществам, содержание которых в рационе необходимо контролировать.

По словам диетолога, употребление порции шаурмы сравнимо с полноценным приемом пищи.

"В 100 граммах продукта может содержаться от 170 до 350 килокалорий. В одной порции, которая составляет в среднем 250–300 граммов, будет более 650 килокалорий, что сопоставимо с калорийностью основного приема пищи, например обеда", – отметила Стародубова.

Чтобы сделать блюдо менее калорийным и более полезным, специалист посоветовала выбирать диетическое мясо.

"Для приготовления шаурмы хорошо подойдет нежирное мясо курицы или индейки, в домашних условиях его можно запечь в духовке или приготовить на гриле. Соус лучше всего сделать из нежирного йогурта или сметаны с лимонным соком и пряными травами. Обязательно добавьте разнообразные свежие овощи и зелень: огурцы, пекинскую капусту и другие виды листовых, помидоры, сладкий перец, цуккини, репчатый или зеленый лук, морковь, редис. Чем разнообразнее ассортимент, тем лучше", – посоветовала Стародубова.

Блюдо по такому рецепту будет не только менее калорийным и более полезным, но ближе всего подходит к классическому, аутентичному варианту приготовления шаурмы.



Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Приготовленная подобным образом шаурма вполне может время от времени входить в рацион здорового человека. При этом необходимо помнить, что для сохранения здоровья и профилактики развития заболеваний необходимо придерживаться разнообразного сбалансированного рациона и избегать переедания.

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