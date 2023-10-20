Врач назвала продукт, повышающий риск развития рака

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Регулярное употребление консервов в металлических банках может повысить артериальное давление и увеличить риск развития рака. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы из самой банки. Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы", – предупредила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака.

Кроме того, консервы могут содержать большое количество соли. "Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре", – заключила эксперт.

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