Врач рассказала про гриб, который помогает в профилактике рака

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Употребление шампиньонов помогает в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации.

Также эти грибы будут полезны и при атеросклерозе. "Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль. Это профилактика атеросклероза", – отметила Соломатина.

Кроме того, шампиньоны содержат такие полезные вещества, как селен, медь и витамины группы B.

"Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, то есть к замедлению ее функции – гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи. Нехватка этого элемента может привести к дряблости. Витамины группы B улучшают метаболические процессы", – пояснила диетолог.

Ранее были названы полезные свойства, которыми обладает древесный гриб чага. Отмечается, что он содержит антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса, а также железо, калий, цинк, кальций и витамин D. Употребление древесного гриба помогает снизить в крови уровень холестерина и сахара. Кроме того, улучшить пищеварение.

