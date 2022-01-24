Эксперт рассказал о полезных свойствах древесного гриба

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Древесный гриб чага улучшает пищеварение человека и содержит полезный витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Об этом радио КП рассказала специалист по питанию Джоан Уошберн.
По ее словам, гриб нередко называют "черным золотом". Чага также позволяет снизить уровень сахара и холестерина в крови.
"Гриб чага содержит мощные соединения, называемые полифенолами. Как антиоксиданты, полифенолы защищают здоровые клетки от окислительного стресса, который вызывает преждевременное старение", – говорится в сообщении.
Гриб также помогает бороться с раком благодаря содержанию в продукте тритерпенов. Согласно исследованиям, тритерпены могут воздействовать на раковые клетки, не повреждая здоровые.
Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сахар не является вредным продуктом и его умеренное употребление не угрожает здоровью. Она напомнила, что коричневый или тростниковый сахар лучше и полезнее белого, поскольку стоит дороже. Однако у любого сахара одна биохимическая формула.
"Доктор 24": витамин B9
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: