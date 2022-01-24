Эксперт рассказал о полезных свойствах древесного гриба

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Древесный гриб чага улучшает пищеварение человека и содержит полезный витамин D, калий, кальций, железо и цинк. Об этом радио КП рассказала специалист по питанию Джоан Уошберн.

По ее словам, гриб нередко называют "черным золотом". Чага также позволяет снизить уровень сахара и холестерина в крови.

"Гриб чага содержит мощные соединения, называемые полифенолами. Как антиоксиданты, полифенолы защищают здоровые клетки от окислительного стресса, который вызывает преждевременное старение", – говорится в сообщении.

Гриб также помогает бороться с раком благодаря содержанию в продукте тритерпенов. Согласно исследованиям, тритерпены могут воздействовать на раковые клетки, не повреждая здоровые.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сахар не является вредным продуктом и его умеренное употребление не угрожает здоровью. Она напомнила, что коричневый или тростниковый сахар лучше и полезнее белого, поскольку стоит дороже. Однако у любого сахара одна биохимическая формула.

