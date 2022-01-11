Врач объяснила, в чем отличие тростникового сахара от белого

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в беседе с Москвой 24 рассказала, что сахар не является вредным продуктом и его умеренное употребление не угрожает здоровью.
"Многие люди полагают, что коричневый или тростниковый сахар лучше и полезнее белого, поскольку стоит дороже. Однако у любого сахара одна биохимическая формула. По действию на организм нет разницы откуда он добыт – из тростника или сахарной свеклы", – уточнила эксперт.
Хачирова напоминает, что темный сорт производится из сахарного тростника в странах Юго-Восточной Азии, на Кубе, в Бразилии и Аргентине. Высокая стоимость продукта, по мнению врача, свидетельствует лишь о больших транспортных затратах. Диетолог-кардиолог подчеркивает, что преимущества тростникового сахара заключаются только в его вкусоароматических свойствах, придающих выпечке приятный аромат.
По словам эксперта, важно следить за нормой и различать природный и добавленный сахар.
"Природный содержится во фруктах и молочных продуктах. Специально избегать этой пищи нет необходимости. Ограничивать надо добавленный сахар – тот, что в процессе приготовления добавляется для придания сладкого вкуса блюду или напитку", – отметила Асият Хачирова.
Согласно международным рекомендациям по питанию, доля добавленного сахара должна составлять 5–10% от всего рациона. Врач отмечает, что люди не всегда отдают себе отчет о реальном количестве этого элемента в рационе. Например, надпись "без сахара" на упаковке любого продукта вовсе не означает отсутствие в нем добавленного продукта. Часто он скрывается под другими названиями.
Врач рекомендует ограничить употребление сладких газированных напитков, компотов с добавлением сахара, пакетированных соков и морсов. Также, по мнению специалиста, следует отказаться от покупной выпечки в пользу домашней, поскольку при самостоятельном изготовлении кондитерских изделий есть возможность снижать количество добавленного сахара. Необходимо ограничить употребление высокопереработанных изделий, таких как колбасы и сосиски, готовые соусы, каши быстрого приготовления, мясные консервы, обезжиренные йогурты и творожки, подчеркнула Хачирова.
Ранее диетолог Ольга Лушникова отметила, что детям до двух лет вообще не рекомендуются добавленные сахара, а малышам старше этого возраста желательно не превышать норму 25 граммов в день. Врач предупредила, что добавленные сахара очень калорийны, содержат минимум питательных веществ и вызывают резкий скачок сахара в крови. Эксперт рекомендует искать здоровую альтернативу пирожным и конфетам. В числе полезных сладостей – мармелад, зефир, пастила и горький шоколад. Лучшей альтернативой сладкому врач считает свежие фрукты и ягоды, а вместо конфет и пряников рекомендует покупать сухофрукты.
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