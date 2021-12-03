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Диетолог рассказала, чем можно заменить конфеты и пирожные

Жизнь не сахар: чем можно заменить сладости
общество еда

О том, что объедаться сладостями вредно для здоровья, известно каждому. Однако не все готовы отказаться от приторных десертов. Мы выяснили, какими лакомствами можно заменить сахар и конфеты.

В час по чайной ложке

Фото: depositphotos/HayDmitriy

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на добавленные и свободные сахара должно приходиться максимум 10% от общей суточной калорийности питания. Например, при рационе в 2 000 килокалорий норма составляет не больше 50 граммов в день.

Речь идет и о том сахаре, который мы размешиваем в чашке чая, и о том, что добавляется в состав различных продуктов. По мнению диетолога Ольги Лушниковой, людям, стремящимся к здоровому питанию лучше свести его количество к 5% от суточной калорийности.

"Детям до двух лет вообще не рекомендуются добавленные сахара, а малышам старше этого возраста желательно не превышать норму 25 граммов в день", – комментирует диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

Эксперт отмечает, что на упаковках ингредиент не всегда обозначен словом "сахар". Существует более 60 вариантов наименований подсластителя.

Обращайте внимание на ингредиенты, которые заканчиваются на "-оза" (декстроза, мальтоза и другие). Читайте информацию о наличии в продукте сиропа (агавы, кленового, финикового, рисового и др.) или солода (например, ячменного).
Ольга Лушникова
диетолог, терапевт

Врач предупреждает, что мед, патока, концентрированный фруктовый сок – это добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ и вызывают резкий скачок сахара в крови.

Ставка на мармелад

Фото: depositphotos/manams

Ольга Лушникова рекомендует искать здоровую альтернативу сахару, пирожным и конфетам. В числе полезных сладостей – мармелад. Прежде чем приобрести это лакомство, нужно тщательно изучить его состав. Мармелад из свежих ягод и фруктов обладает полезными свойствами, содержит витамины и микроэлементы. Продукт может быть приготовлен на основе пектина (наиболее часто встречаемого вида растворимой клетчатки), агар-агара или желатина.

"Пектин – отличный абсорбент. Он способствует выведению из организма тяжелых металлов, токсинов, радионуклидов, улучшает работу кишечника и печени, нормализует уровень холестерина", – рассказывает Ольга Лушникова.

Агар-агар является растительным желирующим компонентом, который добывается из водорослей. Эксперт отмечает, что такой загуститель насытит организм человека аминокислотами и йодом. В желудке он не задерживается, а вот в кишечнике разбухает, благодаря чему выводятся токсические компоненты, улучшается перистальтика.

"Мармелад с агар-агаром предотвращает развитие запоров, дисбактериоза, а высокий уровень йода в продукте полезен для щитовидной железы", – продолжает эксперт.

Желатин является желирующим веществом животного происхождения. По словам эксперта, его получают при вываривании хрящей, сухожилий и кожи. Желатин насыщен полезными аминокислотами. Он необходим при различных патологиях суставов, для роста костной системы, восстановления соединительной ткани.

Продукты на основе желатина советуют употреблять детям, взрослым с такими заболеваниями, как артрит, артроз, при переломах.
Ольга Лушникова
диетолог, терапевт

Однако врач рекомендует внимательно смотреть на состав промышленного мармелада. Если на первом месте указан сахар, то, значит, в продукте его содержится больше всего. Поэтому такое лакомство должно быть строго дозировано.

Состав, сходный с мармеладом, имеют зефир и пастила. Лушникова предостерегает, что в перечне ингредиентов большинства этих продуктов сахар также стоит на первом месте.

Горько!

Фото: depositphotos/bit245

Настоящий горький шоколад содержит тертое какао и масло какао. В качественном продукте не должно быть какао-порошка, растительных масел (например, пальмового или кокосового), муки, разрыхлителей и красителей.

Какао, которое содержится в горьком шоколаде, интересно своими выраженными антиоксидантными свойствами. Оно обладает способностью беречь клетки организма от внешнего и внутреннего токсического воздействия. Антиоксиданты защищают от старения, неблагоприятного влияния окружающей среды, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"В 100 граммах какао содержится 8 670 АЕ (антиоксидантных единиц), для сравнения в 100 граммах яблок – 2 170 АЕ", – объясняет Ольга Лушникова.

По мнению врача, горький шоколад был бы идеальным продуктом, если бы не высокая калорийность и наличие сахара в составе. Специалист рекомендует выбирать лакомство с содержанием какао не менее 75%. В день без вреда для фигуры можно съедать 20–30 граммов темного шоколада.

За что мы любим чурчхелу

Фото: depositphotos/belchonock

Лучшей альтернативой сладкому врач считает свежие фрукты и ягоды. Но и продукты, которые из них производятся, тоже подходят для здорового питания. Чурчхела, по мнению эксперта, – правильный вариант лакомства. Эта сладость изготавливается из концентрированного виноградного сока и орехов (грецких, фундука, миндаля), обладает всеми полезными свойствами этих ингредиентов.

"Сейчас в продаже много чурчхелы, содержащей сахар, поэтому также важно обращать внимание на состав. Но даже правильное лакомство достаточно калорийно (около 400 килокалорий на 100 граммов)", – информирует эксперт.

Вместо конфет и пряников Лушникова рекомендует покупать сухофрукты. При соблюдении всех правил производства этот натуральный продукт содержит много клетчатки, полезной для работы желудочно-кишечного тракта, а также витамины и микроэлементы. Врач не советует увлекаться финиками, так как в них велико содержание быстрых сахаров.

От фиников уровень сахара в крови резко повышается, причем даже значительнее, чем при употреблении сахара. Да и калорийность этого продукта немаленькая – 300 килокалорий на 100 граммов.
Ольга Лушникова
диетолог, терапевт

Врач подчеркивает, что финики содержат много фруктозы, избыток которой провоцирует развитие жирового гепатоза (ожирение печени) и метаболический синдром.

"Несмотря на всю пользу сухофруктов, их количество в рационе нужно контролировать", – предостерегает диетолог-терапевт.

По словам врача, любые сладости, десерты, а также фрукты и ягоды нужно есть после основного приема пищи. Так они не вызовут резкого скачка уровня сахара в крови. Если же вы любите перекусывать фруктами, то лучше вместе с ними съедать горсть любых орешков – так гликемическая нагрузка будет минимальна.

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