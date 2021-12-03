Диетолог рассказала, чем можно заменить конфеты и пирожные

О том, что объедаться сладостями вредно для здоровья, известно каждому. Однако не все готовы отказаться от приторных десертов. Мы выяснили, какими лакомствами можно заменить сахар и конфеты.

В час по чайной ложке

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на добавленные и свободные сахара должно приходиться максимум 10% от общей суточной калорийности питания. Например, при рационе в 2 000 килокалорий норма составляет не больше 50 граммов в день.

Речь идет и о том сахаре, который мы размешиваем в чашке чая, и о том, что добавляется в состав различных продуктов. По мнению диетолога Ольги Лушниковой, людям, стремящимся к здоровому питанию лучше свести его количество к 5% от суточной калорийности.

"Детям до двух лет вообще не рекомендуются добавленные сахара, а малышам старше этого возраста желательно не превышать норму 25 граммов в день", – комментирует диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

Эксперт отмечает, что на упаковках ингредиент не всегда обозначен словом "сахар". Существует более 60 вариантов наименований подсластителя.





Ольга Лушникова диетолог, терапевт Обращайте внимание на ингредиенты, которые заканчиваются на "-оза" (декстроза, мальтоза и другие). Читайте информацию о наличии в продукте сиропа (агавы, кленового, финикового, рисового и др.) или солода (например, ячменного).

Врач предупреждает, что мед, патока, концентрированный фруктовый сок – это добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ и вызывают резкий скачок сахара в крови.



Ставка на мармелад

Ольга Лушникова рекомендует искать здоровую альтернативу сахару, пирожным и конфетам. В числе полезных сладостей – мармелад. Прежде чем приобрести это лакомство, нужно тщательно изучить его состав. Мармелад из свежих ягод и фруктов обладает полезными свойствами, содержит витамины и микроэлементы. Продукт может быть приготовлен на основе пектина (наиболее часто встречаемого вида растворимой клетчатки), агар-агара или желатина.

"Пектин – отличный абсорбент. Он способствует выведению из организма тяжелых металлов, токсинов, радионуклидов, улучшает работу кишечника и печени, нормализует уровень холестерина", – рассказывает Ольга Лушникова.

Агар-агар является растительным желирующим компонентом, который добывается из водорослей. Эксперт отмечает, что такой загуститель насытит организм человека аминокислотами и йодом. В желудке он не задерживается, а вот в кишечнике разбухает, благодаря чему выводятся токсические компоненты, улучшается перистальтика.

"Мармелад с агар-агаром предотвращает развитие запоров, дисбактериоза, а высокий уровень йода в продукте полезен для щитовидной железы", – продолжает эксперт.

Желатин является желирующим веществом животного происхождения. По словам эксперта, его получают при вываривании хрящей, сухожилий и кожи. Желатин насыщен полезными аминокислотами. Он необходим при различных патологиях суставов, для роста костной системы, восстановления соединительной ткани.





Ольга Лушникова диетолог, терапевт Продукты на основе желатина советуют употреблять детям, взрослым с такими заболеваниями, как артрит, артроз, при переломах.

Однако врач рекомендует внимательно смотреть на состав промышленного мармелада. Если на первом месте указан сахар, то, значит, в продукте его содержится больше всего. Поэтому такое лакомство должно быть строго дозировано.

Состав, сходный с мармеладом, имеют зефир и пастила. Лушникова предостерегает, что в перечне ингредиентов большинства этих продуктов сахар также стоит на первом месте.

Горько!

Настоящий горький шоколад содержит тертое какао и масло какао. В качественном продукте не должно быть какао-порошка, растительных масел (например, пальмового или кокосового), муки, разрыхлителей и красителей.

Какао, которое содержится в горьком шоколаде, интересно своими выраженными антиоксидантными свойствами. Оно обладает способностью беречь клетки организма от внешнего и внутреннего токсического воздействия. Антиоксиданты защищают от старения, неблагоприятного влияния окружающей среды, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"В 100 граммах какао содержится 8 670 АЕ (антиоксидантных единиц), для сравнения в 100 граммах яблок – 2 170 АЕ", – объясняет Ольга Лушникова.

По мнению врача, горький шоколад был бы идеальным продуктом, если бы не высокая калорийность и наличие сахара в составе. Специалист рекомендует выбирать лакомство с содержанием какао не менее 75%. В день без вреда для фигуры можно съедать 20–30 граммов темного шоколада.



За что мы любим чурчхелу

Лучшей альтернативой сладкому врач считает свежие фрукты и ягоды. Но и продукты, которые из них производятся, тоже подходят для здорового питания. Чурчхела, по мнению эксперта, – правильный вариант лакомства. Эта сладость изготавливается из концентрированного виноградного сока и орехов (грецких, фундука, миндаля), обладает всеми полезными свойствами этих ингредиентов.

"Сейчас в продаже много чурчхелы, содержащей сахар, поэтому также важно обращать внимание на состав. Но даже правильное лакомство достаточно калорийно (около 400 килокалорий на 100 граммов)", – информирует эксперт.

Вместо конфет и пряников Лушникова рекомендует покупать сухофрукты. При соблюдении всех правил производства этот натуральный продукт содержит много клетчатки, полезной для работы желудочно-кишечного тракта, а также витамины и микроэлементы. Врач не советует увлекаться финиками, так как в них велико содержание быстрых сахаров.





Ольга Лушникова диетолог, терапевт От фиников уровень сахара в крови резко повышается, причем даже значительнее, чем при употреблении сахара. Да и калорийность этого продукта немаленькая – 300 килокалорий на 100 граммов.

Врач подчеркивает, что финики содержат много фруктозы, избыток которой провоцирует развитие жирового гепатоза (ожирение печени) и метаболический синдром.

"Несмотря на всю пользу сухофруктов, их количество в рационе нужно контролировать", – предостерегает диетолог-терапевт.

По словам врача, любые сладости, десерты, а также фрукты и ягоды нужно есть после основного приема пищи. Так они не вызовут резкого скачка уровня сахара в крови. Если же вы любите перекусывать фруктами, то лучше вместе с ними съедать горсть любых орешков – так гликемическая нагрузка будет минимальна.

