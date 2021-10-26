Диетолог рассказала, сколько мяса нужно съедать в течение недели

Отказ от мяса в последнее время считается модным явлением. Однако к правильному питанию такой подход не имеет никакого отношения. Рассказываем, какое мясо, сколько и когда нужно есть, чтобы не навредить здоровью.

Всему свое время

Диетологи говорят, что тело человека от гормонов до мышц и костей состоит из аминокислотных "кирпичей", которые образуют белковые соединения.

"Белковые структуры – это основной строительный материал для организма. Чем легче и быстрее они усваиваются, тем лучше проходят обменные процессы и крепче здоровье. Мясо является полноценным источником многих аминокислот, оно на 19–20% состоит из белка", – рассказала диетолог-нутрициолог Оксана Лаушкина.

Причем каждый вид мяса по-своему усваивается. Например, белое (курица, кролик, индейка) на 80–90% расщепляется и усваивается в течение 3–4 часов. Оно не вызывает тяжесть и легко переваривается благодаря уникальному аминокислотному составу. Такие продукты лучше подходят для растущего детского организма и ослабленных, больных людей, потому что на них организм тратит меньше сил.





Оксана Лаушкина диетолог-нутрициолог Блюда из кролика, курицы и индейки можно есть даже вечером. Такое мясо успеет усвоиться до сна и будет использоваться ночью как строительный материал.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина) также богато белком, однако усваивается всего на 50–60% от общей массы продукта. Оно считается тяжелым и переваривается от 5 до 7 часов. Такое мясо не рекомендуется употреблять в вечернее время, поскольку ночью организм должен отдыхать.

Идеальное время – обед, когда высока активность обмена веществ. При злоупотреблении красное мясо способно преобразовываться в гнилостные соединения и белковые камни, которые откладываются в карманах кишечника. Поэтому важно знать о негативных последствиях этих явлений.

"Гнилостные соединения отравляют организм, а белковые камни вызывают запоры. Именно поэтому любое мясо рекомендуется употреблять с большим количеством овощей", – предостерегла диетолог.



Овощи – это клетчатка, которая работает как скраб для кишечника, очищая организм от остатков непереваренного мяса.

Куй железо

Любое мясо содержит практически всю таблицу Менделеева. В частности, оно является прекрасным источником важных витаминов группы В. У людей, которые отказываются от мясных продуктов, явно выражен дефицит мышечной массы, а также железа, витамина В12 и цинка. Восполнить их нехватку с помощью растительной пищи невозможно, потому что эти элементы, содержащиеся в ней, очень плохо усваиваются.

"В мясе, особенно в красном, очень много ценнейшего витамина В12, который отвечает за образование эритроцитов, развитие нейронов, нервной системы и синтеза ДНК. Его нехватка может приводить к накоплению токсичных соединений, а также к анемии, потере баланса, онемении конечностей, утомляемости и ухудшению памяти", – подчеркнула Лаушкина.

Мясо – это еще и источник железа, которое очень хорошо усваивается. Оно является составной частью многих ферментов и белков, которые необходимы для обменных процессов, для утилизации токсинов, холестеринового обмена и превращения калорий в энергию. Также железо помогает иммунной системе организма справляться с агрессивным воздействием извне.





Оксана Лаушкина диетолог-нутрициолог И красное, и белое мясо богато цинком, а этот элемент участвует в синтезе белков и ДНК. Цинк необходим для роста и восстановления мышц, способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, улучшает пищеварение и регулирует выработку гормонов.

По словам специалиста, в мясе содержится и легкодоступная форма магния, нехватка которого наблюдается сейчас у каждого второго. Оно богато незаменимыми аминокислотами, такими как лейцин, лизин и метионин. Эти белки не синтезируются в нашем организме. Поэтому единственная возможность их получить – это пища, в том числе и мясная.

Знай меру

Употребление небольшого количества мяса принесет организму огромную пользу. Если же в рационе нарушен баланс по усвоению жиров, белков и углеводов, то злоупотребление чревато серьезными проблемами со здоровьем. Переизбыток трудноперевариваемой белковой пищи может негативно повлиять на работу почек и привести к образованию в них песка и камней, а также способствовать развитию подагры.

"Мясо богато пуриновыми основаниями, которые повышают концентрацию мочевой кислоты в организме. Высокая ее концентрация вызывает болезни суставов, артрит и артроз", – рассказала эксперт.

Кроме того, врач порекомендовала отдавать предпочтение отварному продукту, потому что в процессе варки большая часть пуринов переходит в бульон. Причем варить мясо надо в двух бульонах, а первый обязательно слить.





Оксана Лаушкина диетолог-нутрициолог Белое мясо достаточно проварить в первом бульоне 20 минут. Красное – не менее 35–40 минут. При этом большой кусок лучше порезать на небольшие части.

Мясо полезно также запекать и тушить, а вот жареное лучше не употреблять, чтобы избежать большой дозы плохого холестерина и канцерогенов.

"Шесть-семь раз в неделю надо отдавать предпочтение белому мясу. Средняя суточная доза для детей, людей в возрасте и женщин – от 50 до 100 граммов, а для мужчин – от 150 до 200 граммов. Красное мясо лучше употреблять в отварном виде в объеме 200–300 граммов в неделю", – посоветовала врач.

Не стоит забывать, что некоторые производители выращивают животных на комбикорме с добавлением гормона роста и используют антибиотики, чтобы они не болели. Все это сильно влияет на качество сырья. Однако бараны, кролики и овцы не едят пищу с такими добавками. Их мясо считается экологически чистым, чего не скажешь, например, о свинине и курице.