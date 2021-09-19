Врачи рассказали, сколько надо пить воды, чтобы не навредить себе

Считается, что употребление большого количества воды – спасение от многих проблем со здоровьем. О регулярном употреблении живительной влаги говорят на каждом углу. Мы выясняли, какое количество воды принесет пользу организму.



Жажда жизни

Вода – одна из самых важных составляющих тела человека. Организм новорожденных на 80% состоит из воды, а пожилых людей – до 55%.



Практически все физиологические процессы в организме проходят в водных растворах или вместе с водой. Пищеварение, усвоение пищи, терморегуляция, концентрация внимания, выведение вредных веществ и продуктов обмена немыслимы без ее участия. Организм добудет H2O и из других напитков, однако альтернативы чистой питьевой воде не существует.

"У взрослого здорового человека количество необходимой ему воды регулируется отделом мозга гипоталамусом с помощью гормонов и механизма жажды. То есть главные условия поддержания водно- электролитного баланса – это чувство жажды и доступ к качественной питьевой воде", – комментирует диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

Однако у некоторых людей, особенно пожилых, чувство жажды притупляется. Диетолог, кардиолог Асият Хачирова отмечает, что этот физиологический процесс оповещения организма страдает как при различных заболеваниях, так и при длительном его игнорировании. Поэтому взрослому здоровому человеку важно вовремя "разбудить" в себе чувство жажды, чтобы не было проблем со здоровьем.



Как нужно пить

Врачи рекомендуют начинать день со стакана воды и далее между приемами пищи делать по несколько глотков каждые полчаса-час. Тогда в организм начнет поступать достаточное количество воды, и через некоторое время он с благодарностью отреагирует на это чувством жажды. Примерная формула для расчета необходимого количества воды – около 35 миллилитров воды на килограмм массы тела в день. Специалисты отмечают, что истинная потребность организма в воде зависит от множества факторов – пола, возраста, климата, уровня физической активности, наличия хронических заболеваний.

"Малышам в возрасте от года до трех лет необходимо примерно 100 миллилитров воды на килограмм массы тела. Подросшим детям следует выпивать не менее 1,1 литра в день. Пожилым людям для защиты от обезвоживания рекомендовано не менее 1,5 литра в день чистой питьевой воды", – отмечает Асият Хачирова.

При посещении сауны и бани, сильном психоэмоциональном напряжении, любой интоксикации, рвоте и диарее, а также при употреблении большого количества кофе, алкогольных напитков и некоторых лекарственных препаратов (например, мочегонных) жидкости требуется больше.

"Старайтесь большую часть выпивать в первой половине дня, а вечером – чуть меньше", – комментирует Ольга Лушникова.

Перед едой эксперт советует осушить стакан H2O за 20–30 минут до начала трапезы. Кстати, запивать еду небольшим количеством воды можно – процесс пищеварения при этом не нарушится.



Держи баланс

Если организму не хватает воды, то человек, жалуется на сухость во рту, вялость, повышенную утомляемость, сонливость, головокружение, головные боли. Также при дефиците влаги характерны сухость, снижение тургора и эластичности кожи, а это признаки преждевременного старения. О дефиците воды сигнализируют ломкость ногтей и волос, сухость и неприятные ощущения в глазах, проблемы с пищеварением, запор, редкое мочеиспускание, темный цвет и резкий запах мочи, развитие мочекаменной болезни. Идеальный цвет мочи – соломенно-желтый.

"Что касается избытка воды в организме, то о нем сигнализируют отеки, головные боли, тошнота, нарушения сна, повышение артериального давления, вымывание микроэлементов, остеопороз", – информирует Ольга Лушникова.

Причинами гипергидратации, по словам эксперта, могут быть заболевания сердца и сосудов, хронические заболевания печени и почек, хронический алкоголизм, изменения гормонального фона, жесткие диеты, употребление огромного количества жидкости (5–7 литров в день).

Кардиолог подчеркивает, что у здоровых людей негативные последствия чрезмерного потребления жидкости очень редки.

"Однако проблема может возникнуть, если употребить много жидкости за один раз, превышая максимальное количество воды, перерабатываемое почками (600–1 200 миллилитров в час)", – говорит Асият Хачирова.



Диетолог советует людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек строго контролировать количество употребляемой жидкости и поваренной соли, которая задерживает воду в организме. Кроме того, не стоит забывать, что в продуктах питания также содержится вода. Особенно много ее в овощах, зелени, ягодах и фруктах. Например, огурцы на 97% состоят из воды.

