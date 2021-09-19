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Врачи рассказали, сколько надо пить воды, чтобы не навредить себе

Чувство меры: сколько надо пить воды, чтобы не навредить здоровью
общество

Считается, что употребление большого количества воды – спасение от многих проблем со здоровьем. О регулярном употреблении живительной влаги говорят на каждом углу. Мы выясняли, какое количество воды принесет пользу организму.

Фото: depositphotos/fizkes

Жажда жизни

Вода – одна из самых важных составляющих тела человека. Организм новорожденных на 80% состоит из воды, а пожилых людей – до 55%.

Практически все физиологические процессы в организме проходят в водных растворах или вместе с водой. Пищеварение, усвоение пищи, терморегуляция, концентрация внимания, выведение вредных веществ и продуктов обмена немыслимы без ее участия. Организм добудет H2O и из других напитков, однако альтернативы чистой питьевой воде не существует.

"У взрослого здорового человека количество необходимой ему воды регулируется отделом мозга гипоталамусом с помощью гормонов и механизма жажды. То есть главные условия поддержания водно- электролитного баланса – это чувство жажды и доступ к качественной питьевой воде", – комментирует диетолог, терапевт Ольга Лушникова.

Однако у некоторых людей, особенно пожилых, чувство жажды притупляется. Диетолог, кардиолог Асият Хачирова отмечает, что этот физиологический процесс оповещения организма страдает как при различных заболеваниях, так и при длительном его игнорировании. Поэтому взрослому здоровому человеку важно вовремя "разбудить" в себе чувство жажды, чтобы не было проблем со здоровьем.

Фото: depositphotos/Hyrman

Как нужно пить

Врачи рекомендуют начинать день со стакана воды и далее между приемами пищи делать по несколько глотков каждые полчаса-час. Тогда в организм начнет поступать достаточное количество воды, и через некоторое время он с благодарностью отреагирует на это чувством жажды. Примерная формула для расчета необходимого количества воды – около 35 миллилитров воды на килограмм массы тела в день. Специалисты отмечают, что истинная потребность организма в воде зависит от множества факторов – пола, возраста, климата, уровня физической активности, наличия хронических заболеваний.

"Малышам в возрасте от года до трех лет необходимо примерно 100 миллилитров воды на килограмм массы тела. Подросшим детям следует выпивать не менее 1,1 литра в день. Пожилым людям для защиты от обезвоживания рекомендовано не менее 1,5 литра в день чистой питьевой воды", – отмечает Асият Хачирова.

При посещении сауны и бани, сильном психоэмоциональном напряжении, любой интоксикации, рвоте и диарее, а также при употреблении большого количества кофе, алкогольных напитков и некоторых лекарственных препаратов (например, мочегонных) жидкости требуется больше.

"Старайтесь большую часть выпивать в первой половине дня, а вечером – чуть меньше", – комментирует Ольга Лушникова.

Перед едой эксперт советует осушить стакан H2O за 20–30 минут до начала трапезы. Кстати, запивать еду небольшим количеством воды можно – процесс пищеварения при этом не нарушится.

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Держи баланс

Если организму не хватает воды, то человек, жалуется на сухость во рту, вялость, повышенную утомляемость, сонливость, головокружение, головные боли. Также при дефиците влаги характерны сухость, снижение тургора и эластичности кожи, а это признаки преждевременного старения. О дефиците воды сигнализируют ломкость ногтей и волос, сухость и неприятные ощущения в глазах, проблемы с пищеварением, запор, редкое мочеиспускание, темный цвет и резкий запах мочи, развитие мочекаменной болезни. Идеальный цвет мочи – соломенно-желтый.

"Что касается избытка воды в организме, то о нем сигнализируют отеки, головные боли, тошнота, нарушения сна, повышение артериального давления, вымывание микроэлементов, остеопороз", – информирует Ольга Лушникова.

Причинами гипергидратации, по словам эксперта, могут быть заболевания сердца и сосудов, хронические заболевания печени и почек, хронический алкоголизм, изменения гормонального фона, жесткие диеты, употребление огромного количества жидкости (5–7 литров в день).
Кардиолог подчеркивает, что у здоровых людей негативные последствия чрезмерного потребления жидкости очень редки.

"Однако проблема может возникнуть, если употребить много жидкости за один раз, превышая максимальное количество воды, перерабатываемое почками (600–1 200 миллилитров в час)", – говорит Асият Хачирова.

Диетолог советует людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек строго контролировать количество употребляемой жидкости и поваренной соли, которая задерживает воду в организме. Кроме того, не стоит забывать, что в продуктах питания также содержится вода. Особенно много ее в овощах, зелени, ягодах и фруктах. Например, огурцы на 97% состоят из воды.

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