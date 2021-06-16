Эксперты рассказали, как магнитные бури влияют на человека

Вокруг влияния магнитных бурь на здоровье человека до сих пор ведутся оживленные дискуссии. Разбираемся, что это за явление и как научиться жить с ним если не в гармонии, то с наименьшими потерями.



Ветром надуло

В том, что земляне тоже являются частью Вселенной, мы лишний раз убеждаемся, когда синоптики предупреждают нас о приближении магнитных бурь. У кого-то болит голова, другие испытывают панические атаки. Между тем не все представляют, что же это за невидимое явление, которое заставляет людей так страдать.

По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории РАН, популяризатора астрономии Сергея Назарова, магнитная буря – популярное название возмущения земного магнитного поля, которое происходит из-за воздействия солнечного ветра. А солнечный ветер – это поток заряженных частиц (большей частью протонов и электронов), выбрасываемых Солнцем. У таких частиц тоже есть свое поле. Оно возмущает земное магнитное поле, когда ветер долетает до магнитосферы – невидимой оболочки, защищающей нашу планету от солнечной радиации.

"Солнечная активность, которая воздействует на земное магнитное поле, меняется с циклом примерно в 11 лет. Сейчас новый цикл входит в фазу роста активности. Через пару-тройку лет мы выйдем на максимум. А через 4–5 лет активность начнет снова снижаться", – комментирует астроном.

Эксперт считает, что влияние магнитных бурь никак не связано с временем года, однако летом люди чаще обращают внимание на это явление хотя бы потому, что больше времени проводят на улице и вспоминают, что на небе есть Солнце.



Не просто так

Новый цикл солнечной активности начался почти год назад. В ожидании пика стоит запастись терпением и научиться жить в гармонии с солнечным ветром.

По словам психолога Эльдара Осипова, мозг очень чувствителен к геомагнитной конъюнктуре Земли, поэтому то, что мы называем магнитными бурями, сказывается в первую очередь на функционировании регулирующих центральных систем организма.





Эльдар Осипов психолог Отсюда и реакция в форме головной боли, давления в висках. Таким образом, геомагнитная обстановка отражается на психической деятельности организма, снижает толерантность к умственным и физическим нагрузкам и, в частности, влияет на адаптацию к изменениям окружающей среды – важнейший механизм, задействованный абсолютно во всех сферах жизнедеятельности. Даже когда мы пьем воду, чистим лук, выходим погулять, ложимся спать или просто переводим взгляд с одного цвета на другой, включается этот механизм.

По мнению психолога, не вдаваясь в детали, можно отметить, что геомагнитные возмущения могут влиять на гормональный фон, что опосредованно имеет связь с психикой человека. Результат таких воздействий выражается в усилении эмоциональных реакций: агрессивности, тревожности, переживаний, страха, панических проявлений.

У людей снижается работоспособность, стрессоустойчивость. Любое из перечисленных выше отрицательных воздействий может негативно сказываться на настроении, а несколько таких реакций в совокупности могут приводить к проявлению депрессивных состояний.



Сон – лучшее лекарство

В период магнитных бурь страдальцам хочется закрыться в своей "раковине", уйти от забот и дел, но специалисты не рекомендуют это делать. Психолог полагает, что брать отпуск на период магнитных бурь – сомнительная мера. Наоборот, надо чем-то себя занять. "Лучшим средством немедикаментозного плана будет работа и другой вид активности, в котором больше всего удовольствия и как можно меньше ментального и физического напряжения. Обычно такими характеристиками обладает деятельность, связанная с творческим процессом", – отмечает Эльдар Осипов.

По статистике, в такие смутные дни люди чаще всего обращаются к психотерапевтам и старательно копаются в себе, прорабатывая свои поведенческие моменты. Магнитные бури словно вытягивают из глубины многие проблемы личности.

Эксперт отмечает, что из четырех "С" психотерапевтической саморегуляции (стейк, сон, спорт, секс) в период магнитных бурь лучше всего отдать предпочтение сну. Он обладает самым меньшим побочным эффектом.

Впрочем, по словам психолога, норму сексуальной активности здоровый организм регулирует сам – по ощущениям человека, поэтому в этой сфере противопоказаний тоже быть не может. Однако некоторые источники рекомендуют при магнитных бурях умеренные личные отношения. А вот лакомиться мясной пищей специалист советует в меру. Причем нужно отдавать предпочтение нежирным сортам мяса. Активные занятия спортом тоже не показаны – лучше ограничиться прогулками, исключив силовые тренировки.

