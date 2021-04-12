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Общество

12 апреля, 19:47

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Энтомолог рассказала, когда в Москве ожидается нашествие комаров

Комариный апокалипсис: ждать ли нашествия насекомых в Москве
экология общество

В начале мая в России может произойти нашествие комаров. Это связано с тем, что минувшая зима была снежной, а весна прогнозируется теплой. Выясняем, ожидать ли москвичам атаки насекомых и как от них защититься.

Фото: depositphotos/enolabrain

Все зависит от погоды?

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что россияне столкнутся с появлением первых комаров уже через несколько недель после того, как ночные температуры станут положительными.

По его словам, для размножения личинок этих насекомых необходимы наличие водоемов и теплая температура воздуха. Первую массовую волну появления комаров можно ожидать в мае или даже чуть раньше, предупреждает биолог.

"Комары появятся тогда, когда появятся места, где смогут развиваться их личинки. Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит", – пояснил Марьинский.

Если вместе со снежной зимой будет теплая весна, то в мае комаров будет очень много.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

При этом, по мнению специалиста, в случае прохладной весны массовое появление насекомых будет менее вероятным. Кроме того, количество комаров может резко сократиться в июле, если это лето будет относительно сухим.

Ждать ли комариного апокалипсиса?

Фото: depositphotos/dabjola

Энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Мусолин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что после снежной зимы комаров в природе действительно может появиться очень много.

"В стоячих водоемах вода будет находиться дольше обычного. Это создает более благоприятные условия для развития личинок насекомых, в том числе комаров, чем в малоснежную зиму. Причем достаточно иногда небольших водоемов, даже обычных больших луж", – подчеркнул он.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог Людмила Ганушкина рассказала Москве 24, что, скорее всего, в Подмосковье будет больше комаров, чем в столице.

"Возможно, в конце апреля – начале мая будет большое распространение комаров. Все будет зависеть от погоды весной. В зависимости от того, как быстро лужи после зимы просохнут, а также от количества весенних осадков", – объяснила специалист.

Если будет мало животных в лесах, комары будут нападать на людей. Самкам надо дать потомство, а для этого нужна кровь. Век их не очень длинный, в районе месяца. За это время она должна отложить как можно больше яиц, чтобы поддержать популяцию.
Людмила Ганушкина
ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог

Энтомолог пояснила, что в больших городах комары обычно размножаются во влажных подвалах жилых домов. Кроме того, насекомые чаще всего встречаются на берегах озер и рек.

"Больше всего страдают от них жители первых и вторых этажей. На самый высокий этаж, конечно, меньше будут залетать, но могут добраться и туда. Как ни странно, они могут подняться и на лифте вместе с жильцами дома", – подчеркнула Ганушкина.

Также собеседница Москвы 24 рассказала, как защититься от назойливых насекомых. В первую очередь, по ее словам, действенным способом является применение репеллентов и фумигаторов. Кроме того, при походах в лес необходимо быть в закрывающей все тело одежде, а на голову надеть москитную сетку.

Если в доме на окнах есть сетка, то они не проникнут. Если нет и они залетают в спальню, то самое действенное – над кроватью повесить полог и жить не тужить.
Людмила Ганушкина
ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог

Также отпугнуть комаров поможет гвоздичный одеколон, который известен еще с советских времен, но если насекомых много, то все равно вас могут укусить, заключила эксперт.

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Федотов Анатолий

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