Стала известна причина агрессивного поведения комаров

Фото: depositphotos/dabjola

Ученые Принстонского университета выяснили причину агрессивного поведения комаров. Результаты исследования опубликованы в издании Current Biology.

Ученые отметили, что в среднем лишь несколько комаров из группы в 3,5 тысячи насекомых кусают людей. Однако до этого была не очень ясна причина их агрессивного поведения. В связи с этим ученые провели исследование на основе желтолихорадочных комаров, которые обитают в Африке и являются переносчиками вирусов Зике, чикунгунья, лихорадки денге и желтой лихорадки.

В результате исследования выяснилось, что большую роль в агрессивности комаров играют климатические изменения. Ученые исследовали места с интенсивными засушливыми регионами (Сахель), в которых комары особенно интенсивно кусают людей.

По мнению исследователей, этот фактор является ключевым в эволюции поведения комаров. Однако, помимо него, урбанизация также играет роль в возрастании агрессивности насекомых. Ученые выяснили это на основе проведения эксперимента.

Они собрали комариные яйца в 27 различных местах Сахеля. Когда они вылуплялись из личинок, им предлагались различные запахи как животных, так и людей. В ходе эксперимента стало ясно, что комары, живущие в густонаселенных районах, чаще ориентировались на человеческий запах в поисках пропитания.

В связи с этим, по мнению ученых, в последующие несколько десятилетий поведение комаров в отношении людей станет еще более интенсивным. Исследователи отметили, что стремительная урбанизация заставит комаров, переносящих разные инфекции, еще чаще кусать людей во многих городах к югу от Сахары.

Ранее энтомолог Анатолий Захаров рассказал об особой активности комаров этим летом в Москве. Он отметил, что она связана с отменой режима самоизоляции. Массовое возвращение людей на улицу начало тревожить комаров.