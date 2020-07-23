Стала известна причина агрессивного поведения комаров

18:47
Фото: depositphotos/dabjola
Ученые Принстонского университета выяснили причину агрессивного поведения комаров. Результаты исследования опубликованы в издании Current Biology.
Ученые отметили, что в среднем лишь несколько комаров из группы в 3,5 тысячи насекомых кусают людей. Однако до этого была не очень ясна причина их агрессивного поведения. В связи с этим ученые провели исследование на основе желтолихорадочных комаров, которые обитают в Африке и являются переносчиками вирусов Зике, чикунгунья, лихорадки денге и желтой лихорадки.
В результате исследования выяснилось, что большую роль в агрессивности комаров играют климатические изменения. Ученые исследовали места с интенсивными засушливыми регионами (Сахель), в которых комары особенно интенсивно кусают людей.
По мнению исследователей, этот фактор является ключевым в эволюции поведения комаров. Однако, помимо него, урбанизация также играет роль в возрастании агрессивности насекомых. Ученые выяснили это на основе проведения эксперимента.
Они собрали комариные яйца в 27 различных местах Сахеля. Когда они вылуплялись из личинок, им предлагались различные запахи как животных, так и людей. В ходе эксперимента стало ясно, что комары, живущие в густонаселенных районах, чаще ориентировались на человеческий запах в поисках пропитания.
В связи с этим, по мнению ученых, в последующие несколько десятилетий поведение комаров в отношении людей станет еще более интенсивным. Исследователи отметили, что стремительная урбанизация заставит комаров, переносящих разные инфекции, еще чаще кусать людей во многих городах к югу от Сахары.
Ранее энтомолог Анатолий Захаров рассказал об особой активности комаров этим летом в Москве. Он отметил, что она связана с отменой режима самоизоляции. Массовое возвращение людей на улицу начало тревожить комаров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: