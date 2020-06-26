Эксперт объяснил, почему комары так активны этим летом

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Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил Москве 24, почему этим летом комары гораздо активнее. По мнению эксперта, причина в отмене ограничений, связанных с самоизоляцией. Люди стали массово выходить на улицу и тревожить насекомых.

"Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение", – заявил энтомолог.

Он отметил, что сезон комаров начинается уже в середине мая, а так как в этот момент все еще действовал режим самоизоляции, то у насекомых был дефицит в питании. И сейчас они восполняют свою потребность. Именно поэтому комары ведут себя так агрессивно.

Захаров пояснил, что комарам не так важны погодные условия, будь то жара или палящее солнце. По его словам, важен лишь раздражитель, которым выступили люди.

Ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский заявил о начале "комариного пика" в 20-х числах июня. Он связал это явление с обильными дождями и образовавшимися в процессе лужами.

"Дело в том, что личинки комаров предпочитают развиваться в неглубоких водоемах, где нет рыбы, которая ими питается. Соответственно, под определение неглубокого водоема попадает лужа. Если погода достаточно дождливая и формируются лужи, которые не высыхают хотя бы дней десять или две недели, это время, необходимое для того, чтобы личинки комаров полностью завершили свой цикл в луже: вывелись и стали взрослыми комарами. В таком случае, к сожалению, можно ждать наплыва комаров", – объяснил эксперт.