Ученый рассказал, представляют ли опасность малярийные комары

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Если комар называется малярийным, то это не значит, что он обязательно переносит такую инфекцию. В эфире радио Sputnik научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что причин для паники не должно быть.

"Малярийные комары могут быть переносчиками инфекции, если сами являются ее носителями. Если инфекции нет, то их укус ничем не страшен", – объясняет Марьинский.

По его словам, на юге России когда-то ранее были очаги малярии. Однако проведенные в XIX веке работы по осушению болот позволили решить данную проблему.

Специалист уточняет, что малярия является самой опасной болезнью, которую могут разносить комары. Малярия представляет тяжелую инфекционную болезнь, сопровождающуюся повышением температуры, головной и суставной болью, усталостью и ознобом.

"Сегодня в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Ее могут завезти из тропических регионов", – отметил эксперт.

Марьинский напомнил, что и обычные комары могут быть переносчиками различных инфекций. В частности, в южных регионах России комары могут стать разносчиками личинок одного из вида гельминтов – дирофилярии.

Ранее эпидемиолог рассказал, следует ли опасаться переноса COVID-19 комарами.

"Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно", – сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас.