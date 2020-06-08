Биолог предупредил о скором наступлении "комариного пика" в Москве

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С большой вероятностью через 10–14 дней в столице можно ожидать начала "комариного" пика. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.
"Дело в том, что личинки комаров предпочитают развиваться в неглубоких водоемах, где нет рыбы, которая ими питается. Соответственно, под определение неглубокого водоема попадает лужа. Если погода достаточно дождливая и формируются лужи, которые не высыхают хотя бы дней десять или две недели, это время, необходимое для того, чтобы личинки комаров полностью завершили свой цикл в луже: вывелись и стали взрослыми комарами. В таком случае, к сожалению, можно ждать наплыва комаров", – объяснил эксперт.
В текущем году столичное лето, продолжая тенденцию конца весны, началось с проливных дождей. В Гидрометцентре РФ рассказали, что только за первые несколько июньских дней в Москве выпало 64% месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось, что на испанском острове Ибица зафиксировано нашествие комаров, являющихся переносчиками опасных вирусов. В частности, эти насекомые разносят желтую и лихорадку денге, вирус чикунгунья и лихорадку Зика.
На сегодняшний день популяция комаров на Ибице в 4 раза превышает показатели прошлых лет. Местные эксперты отмечают, что насекомые могут размножаться в бассейнах, поскольку их перестали должным образом хлорировать из-за введенного карантина.
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