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Комары не переносят коронавирус COVID-19, заявил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас.

"Не переносится комарами вирус, у нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Это позитивно", – цитирует его РИА Новости.

Циодрас выразил надежду на то, что роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность. Он добавил, что, хотя два года уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила, которая переносится комарами, был низким, надо сохранять бдительность.

Спецслужбы пяти стран полагают, что власти КНР намеренно уничтожили данные о вспышке новой коронавирусной инфекции. В докладе утверждается, что в КНР знали о возможности передачи от человека к человеку еще в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло 20 января.

Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил КНР в сокрытии информации о COVID-19. ВОЗ же не получала сведений от США об искусственном происхождении COVID-19 и настаивает на его животном происхождении.