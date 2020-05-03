Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19 – СМИ

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Спецслужбы пяти стран считают, что власти КНР намеренно уничтожили данные о вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует газета The Daily Telegraph.
В распоряжении издания оказался 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз", в который входят США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия. В документе спецслужбы приходят к выводу, что Китай скрыл информацию о COVID-19, "заставляя врачей замолчать или исчезнуть".
В докладе также утверждается, что в КНР знали о возможности коронавируса передаваться от человека к человеку еще в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло лишь 20 января.
По мнению спецслужб, Национальный комитет здравоохранения Китая уничтожил доказательства лабораторного происхождения SARS-CоV-2.
В документе также отмечается негативная роль Всемирной организации здравоохранения, которая долгое время бездействовала в отношении новой болезни.
Кроме того, разведка "Пяти глаз" выяснила, что некоторое время назад китайские ученые из Уханьского института вирусологии под руководством профессора Ши Чжэнли нашли образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань. Отмечается, что этот вирус был похож по составу на COVID-19.
После обнаружения китайские специалисты занимались синтезом коронавируса, полученного из организма летучих мышей. Сейчас ученые из КНР отрицают произошедшую у них утечку, так как геном SARS-CоV-2 оказался не похож на образцы вируса из лаборатории, утверждается в документе.
В издании The Daily Telegraph утверждают, что высокопоставленный представитель США отметил сходства доклада с данными американской разведки.
При этом отмечается, что, вопреки мнению Вашингтона, спецслужбы Австралии сочли правдивыми данные Китая о начале распространения вируса на рынке. В США продолжают настаивать на искусственном происхождении COVID-19.
Ранее СМИ сообщили, что власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19. Инициативу в давлении на разведслужбы взял на себя экс-глава ЦРУ госсекретарь США Майк Помпео.
Дональд Трамп заявил, что власти Вашингтона всерьез рассматривают версии, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если Пекин сознательно распространил вирус.
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