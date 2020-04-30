Власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19 – СМИ

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Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа заставили американские спецслужбы искать доказательства, подтверждающие теорию о том, что происхождение коронавируса COVID-19 произошло в лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом пишет газета New York Times.

По словам источников издания, инициативу в давлении на разведслужбы взял на себя ранее возглавлявший ЦРУ госсекретарь США Майк Помпео. Также отмечается, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер с января время от времени давал поручения по сбору данных, которые могли бы подтвердить теорию происхождения вируса, связанную с лабораторией.

Дональд Трамп ранее заявил, что США рассматривают версии, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно распространил вирус.

До этого об искусственном происхождении COVID-19 высказался французский вирусолог Люк Монтанье, являющийся обладателем Нобелевской премии за открытие ВИЧ. Он заявил, что вирус был получен в лаборатории, после чего произошла манипуляция с ним.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, в свою очередь, заявил, что создать коронавирус искусственно в условиях лаборатории в Ухане не могли. Специалист объяснил, что слухи о происхождении коронавируса в лабораторных условиях возникли из-за ассоциации людей с тем, что институт вирусологии и лаборатория BSL-4 находится именно в Ухане.

