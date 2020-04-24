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Общество

15:31

Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного из-за COVID-19 в городе

за рубежом медицина общество

Фото: ТАСС/АР

Врачи китайского города Ухань, в котором выявили первых заболевших коронавирусом, заявили, что вылечили последнего тяжелобольного из-за COVID-19. Об этом сообщает "Дни.ру".

"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", – заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Ухане было выявлено более 50 тысяч случаев заражения. Около 93 процентов инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.

В целом по Китаю коронавирусом еще болеют 915 пациентов, свыше 8,3 тысячи человек, которые с ними контактировали, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее американский телеканал Fox News назвал предположительного первого пациента с коронавирусом. По данным журналистов, этот человек работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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