"Нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории – СМИ

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Фото: АР/Fan Peishen/Xinhua
Американский телеканал Fox News назвал предположительного первого пациента с коронавирусом. Этот человек якобы работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Об этом сообщает "Мир 24".
Fox News назвал действия Китая после вспышки эпидемии COVID-19 "сокрытием улик". СМИ предполагают, что "нулевой пациент" перенял коронавирус от летучей мыши в ходе эксперимента, а затем оказался среди жителей китайского города.
При этом на телеканале отметили, что лаборатория, в которой работал предполагаемый первый зараженный, занималась исследованиями вирусов, а не разработкой биологического оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о том, что американская разведка знала о новом коронавирусе еще в ноябре 2019 года. Телеканал ABC, распространивший данную новость, ссылается на собственные источники.
Помимо этого, Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в халатности и распорядился временно прекратить ее финансирование.
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