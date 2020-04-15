Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ

Фото: AP/TASS/John Bazemore

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса", – заявил Трамп на встрече с журналистами.

Как пишет РИА Новости, президент США объявил о том, что ВОЗ не смогла предоставить всю необходимую информацию своевременно. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности.

"ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия", – отметил Трамп.

По мнению главы США, организация также не обратила внимание на "заслуживающие доверия сведения из Уханя", которые не совпадают с официальными данными от китайских властей.

"Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно", – подтвердил Трамп.

Он уточнил, что в случае своевременного реагирования удалось бы избежать вспышки вируса COVID-19. Однако ВОЗ бездействовала, заявил американский лидер.

"Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы", – резюмировал Трамп.

Ранее политолог рассказал о целях США в связи с расследованием причин пандемии COVID-19. По мнению специалиста, прежде всего американцы стремятся обвинить во всем Китай.