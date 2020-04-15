Трамп распорядился остановить финансирование ВОЗ

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Фото: AP/TASS/John Bazemore
Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения.
"Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса", – заявил Трамп на встрече с журналистами.
Как пишет РИА Новости, президент США объявил о том, что ВОЗ не смогла предоставить всю необходимую информацию своевременно. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности.
"ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия", – отметил Трамп.
По мнению главы США, организация также не обратила внимание на "заслуживающие доверия сведения из Уханя", которые не совпадают с официальными данными от китайских властей.
"Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно", – подтвердил Трамп.
Он уточнил, что в случае своевременного реагирования удалось бы избежать вспышки вируса COVID-19. Однако ВОЗ бездействовала, заявил американский лидер.
"Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы", – резюмировал Трамп.
Ранее политолог рассказал о целях США в связи с расследованием причин пандемии COVID-19. По мнению специалиста, прежде всего американцы стремятся обвинить во всем Китай.
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