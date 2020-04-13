Песков дал оценку отношениям России и США

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В Кремле прокомментировали отношения между Россией и Соединенными Штатами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участившиеся контакты глав государств не свидетельствуют об их сдвиге в лучшую сторону.

"В Кремле не ждут улучшения российско-американских отношений в связи с участившимися контактами Путина и Трампа", – приводит "Газета.ру" слова представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели новые телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию на нефтяном рынке, а также прорабатываемые договоренности о сокращении добычи сырья для стабилизации мировых цен.

Также известно, что лидер США поблагодарил Путина и короля Салмана за сделку по нефти. Главы государств поддержали новую сделку по нефти ОПЕК+ и отметили большое значение этой договоренности. Помимо этого, они обсудили вопросы стратегической безопасности и договорились продолжить контакты.