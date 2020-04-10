Путин положительно оценил достигнутое странами ОПЕК+ соглашение – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров в рамках формата ОПЕК+, сообщает РИА Новости.
"Всего принимало участие 23 страны, и этот документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать модельности сокращения уровней добычи нефти, которые вы уже хорошо знаете, с отлагательным условием. Это отлагательное условие связано с позицией Мексики", – отметил Песков.
Известно, что Мексика отвергла условия, которые были ей предложены в результате переговоров стран – участниц формата ОПЕК+. Глава министерства энергетики страны Росио Нале отмечал, что Мексика готова сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Однако страны ОПЕК+ смогли достичь договоренности с Мексикой, которой позволили придерживаться своего плана сокращения.
Песков подчеркнул, что в Кремле в связи с этим сделку считают состоявшейся.
"Именно минувшей ночью 22 страны достигли компромисса, и вопрос был только в позиции Мексики", – прокомментировал Песков.
Перед проведением переговоров Саудовская Аравия заявила, что готова сократить добычу нефти максимум на 4 миллиона баррелей в сутки с уровня апреля, когда был достигнут максимум по производству черного золота.
В России же соглашались с сокращением добычи на 1,6 миллиона баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года.
Итоговое соглашение подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени страны – участницы формата ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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